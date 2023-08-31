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الجيش الروسي يعلن القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين وتدمير مخازن للأسلحة و32 مسيرة

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الجيش الروسي يعلن القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين وتدمير مخازن للأسلحة و32 مسيرة
Sputnik
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أعلنت الدفاع الروسية صد هجمات قوات كييف على مختلف المحاور والقضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين وتدمير مخازن أسلحة ومنظومة صواريخ إس-200 وإسقاط 32 مسيرة أوكرانية في 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية:

  • أحبطت 5 هجمات شنتها قوات كييف في اتجاه كوبيانسك، وبلغت خسائر العدو 50 عسكريا.
  • دمرت القوات الروسية 32 طائرة بدون طيار أوكرانية في يوم واحد، بينها طائرة "Tu-141 Strizh".
  • على محور زابوروجيه أحبطت القوات الروسية 5 هجمات شنتها طائرات هجومية أوكرانية.
  • على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف تمكنت القوات الروسية من تعزيز مواقعها على طول الخطوط الأمامية.
  • على محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 6 هجمات شنتها وحدات تابعة لقوات كييف بالقرب من بلدات أفدييفكا وأندريفكا وبوغدانوفكا.
  • دمرت القوات الروسية مركز قيادة أوكراني في جمهورية دونيتسك وبلغت خسائر العدو هناك 365 جنديا.
  • دمرنا مستودع ذخيرة تابعا للواء الميكانيكي 47 الأوكراني بالقرب من أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
  • على محور كراسني ليمان في دونيتسك تكبد العدو خسائر في الأرواح بلغت 55 جنديا.
  • على محور جنوبي دونيتسك خسرت القوات الأوكرانية حوالي 100 جندي، واعترضت الدفاعات الروسية صاروخي HIMARS، وقنبلتين موجهتين JDAM، وصاروخين مضادين للرادار HARM.

المصدر: RT

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