أوكرانيا تهدد بزيادة هجمات المسيرات على روسيا

صرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك بأن عدد الهجمات بالطائرات المسيرة على أراضي روسيا سيزداد.

وقال بودولياك في حديث لوكالة "رويترز"، يوم الجمعة: "يلاحظ تزايد عدد الهجمات بالطائرات المسيرة المجهولة التي تم إطلاقها من داخل أراضي روسيا الاتحادية، وعدد تلك الهجمات سيزداد".

وأضاف أن "هذه هي المرحلة من الحرب التي تنتقل فيها العمليات القتالية تدريجيا إلى أراضي روسيا الاتحادية".

إقرأ المزيد

ولم يعترف بودولياك بشكل مباشر بوقوف أوكرانيا وراء الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو.

وفي 31 أغسطس أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية طائرات مسيرة فوق مقاطعتي موسكو وبريانسك. وقبل ذلك تعرضت 6 أقاليم روسية لهجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة، إضافة إلى استهداف مواقع في سيفاستوبول بزوارق مسيرة.

المصدر: وكالات