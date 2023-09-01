موسكو تعلن تدمير 3 مسيرات لقوات كييف فوق مقاطعة بيلغورد

أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، بأن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهدفين جويين في المقاطعة، دون وقوع إصابات.

وأوضح غلادكوف عبر "تلغرام": "رصدت الدفاعات الجوية الروسية في منطقتي كوروتشانس وياكوفليفس الحضريتين، هدفيين جويين "طائرين"، تم إسقاطهما وتدميرهما على الفور".

وأشار إلى أن الطواقم المتخصصة تعمل على تحديد تبعات الهجوم على ارض الواقع، إلا أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع أية إصابات في صفوف المدنيين أو ممتلكاتهم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض دفاعاتها الجوية يوم الجمعة لمسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية، نحو الساعة 21:15 بتوقيت موسكو، حيث حاولت تنفيذ هجوم إرهابي جديد يستهدف الأراضي الروسية.

وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة اعتراض قواتها لمسيرة أوكرانية أخرى فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن قوات كييف حاولت تنفيذ هجوم جديد على الأراضي الروسية باستخدام مسيرة يوم الجمعة قرابة الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تم التصدي لها فوق مقاطعة بيلغورود.

المصدر: RT