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أوكرانيا تهدد بالانسحاب من الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية بسبب الروس

الرياضة

أوكرانيا تهدد بالانسحاب من الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية بسبب الروس
AFP
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هدد الاتحاد الأوكراني للرياضات الإلكترونية بالانسحاب من الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية بسبب قبول مشاركة الروس في البطولات الدولية تحت علم بلادهم.

وأشار الاتحاد الأوكراني للرياضات الإلكترونية إلى أنهم سيعقدون اجتماعا طارئا بشأن مسألة إنهاء العضوية في الاتحاد الدولي.

وقال الاتحاد في بيان:"لا يمكننا أن نصمت في الوضع الحالي، لأن قيمنا ومبادئنا يتم تجاهلها".

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وتابع البيان: "ندعو منظمات الرياضات الإلكترونية الأخرى للانضمام إلى احتجاجنا".

في 28 أغسطس، سمح الاتحاد الدولي للرياضة للمنتخبات والفرق الروسية بالمنافسة تحت العلم والنشيد الوطني.

وصوت 32 مندوبا لصالح رفع الوضع المحايد عن الروس في مؤتمر المنظمة، فيما عارض 13، وامتنع 25 عن التصويت.

ودخل الحظر المفروض على مشاركة الروس في البطولات ذات الرموز الوطنية حيز التنفيذ منذ أبريل 2022. خلال هذه الفترة، كان أداء الرياضيين الإلكترونيين في وضع محايد.

المصدر:RT

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