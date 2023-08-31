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انتقال لاعب من دينامو موسكو إلى ناد إيطالي

الرياضة

انتقال لاعب من دينامو موسكو إلى ناد إيطالي
Globallookpress
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انتقل مدافع المنتخب الجورجي سابا سازونوف من نادي دينامو موسكو إلى تورينو الإيطالي، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني للنادي الروسي.

ولم يتم الإفصاح عن شروط الصفقة ومدة عقد لاعب كرة القدم مع الفريق الجديد.

وبحسب موقع Transfermarkt، حصل النادي الروسي على 2.75 مليون يورو مقابل المدافع البالغ 21 عاما.

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وانضم سازونوف إلى دينامو في يوليو 2021 وحل مع الفريق بالمركز الثالث في الدوري الروسيشارك في 44 مباراة كجزء من الفريق الأزرق والأبيض وسجل هدفا واحدا.

في 19 أغسطس الجاري، انتقل لاعب كرة قدم آخر من دينامو موسكو، أرسين زاخاريان، إلى ريال سوسيداد الإسباني مقابل 12 مليون يورو.

المصدر: RT

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