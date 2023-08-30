لاعب منتخب روسيا على رادار ناد فرنسي

يرغب نادي ليون الفرنسي في ضم لاعب خط الوسط الروسي دانييل فومين من دينامو موسكو، وفقا لموقع "سبورت إكسبريس".

وبحسب المصدر، فإن النادي مستعد لدفع 8 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت للاعب المنتخب الروسي، وما زالت المفاوضات قائمة بين الطرفين.

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ويلعب فومين مع دينامو منذ صيف 2020، وشارك هذا الموسم في ثماني مباريات في جميع المسابقات، سجل فيها هدفا واحدا.

ويقدر موقع Transfermarkt المتخصص بالقيمة السوقية اللاعبين قيمة اللاعب الروسي بـ 8 ملايين يورو.

في 19 أغسطس، انتقل زميله في فريق دينامو لاعب خط الوسط أرسين زاخاريان، إلى نادي ريال سوسيداد الإسباني، مقابل 12 مليون يورو.

المصدر: RT