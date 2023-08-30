المنتخب الروسي للكرة الطائرة يفوز على نظيره البيلاروسي

فاز المنتخب الروسي للكرة الطائرة للرجال على منتخب بيلاروس في مباراة ودية.

وانتهت المباراة الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء في موسكو بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:(25-8، 25-21، 25-12).

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يذكر أنه اليوم الأربعاء في 30 أغسطس، ستقام مباراة أخرى بين المنتخبين.

ويغيب منتخبا روسيا للكرة الطائرة للرجال والسيدات عن المسابقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وتقام التصفيات في الفترة من 30 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2023. وسيتم قبول الفرق المصنفة من 1 إلى 26 حسب تصنيف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، باستثناء منتخبي فرنسا وروسيا.

المصدر: RT