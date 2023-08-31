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سيناتور أسترالي يطالب بعدم إرسال أي مساعدات إلى كييف

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سيناتور أسترالي يطالب بعدم إرسال أي مساعدات إلى كييف
Globallookpress
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طالب السيناتور الأسترالي رالف بابيت، سلطات بلاده بالابتعاد عن أوكرانيا وعدم إرسال أي مساعدات، لعدم الحاجة إلى تأجيج الأوضاع.

 

وقال السيناتور: "لدينا مشاكلنا الخاصة التي تحتاج إلى حل، ولسنا بحاجة إلى تأجيج الوضع.. لا نحتاج إلى إرسال أموال إلى هناك".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، أن أستراليا ستزود الجيش الأوكراني بـ 30 ناقلة جند مدرعة أسترالية من طراز "بوشماستر".

وذكر رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، سابقا، إن حكومته "قررت تخصيص 50 مليون دولار لدعم الدفاع في أوكرانيا".

تجدر الإشارة إلى أن هولندا والدنمارك والنرويج قد أعلنت أنها ستقدم طائرات "إف 16" الأمريكية الصنع لأوكرانيا، وقد وافقت واشنطن على تسليم دول ثالثة هذه الطائرات للقوات الأوكرانية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها في حلف "الناتو" يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

هذا واعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف "الناتو" لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

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المصدر: نوفوستي 

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