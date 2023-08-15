لافروف: إمداد أوكرانيا بالسلاح يزيد من خطر حدوث صدام بين القوى النووية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الغرب يضخ أوكرانيا بالسلاح ليشعل الصراع، مؤكدا على أن استمرار ذلك يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.

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جاء ذلك في كلمة للافروف في المؤتمر الحادي عشر للأمن في موسكو اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "إن إمداد الولايات المتحدة الأمريكية وحلف (الناتو) أوكرانيا بالسلاح يزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".

وقال لافروف: "اليوم، تقوم الولايات المتحدة و(الناتو) والاتحاد الأوروبي، ومن أجل إنقاذ مشروعهم الجيوسياسي لاستنزاف روسيا وتقسيم العالم الروسي، بضخ أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الحديثة، وإشعال الصراع أكثر فأكثر، إلا أن مسارهم المغامر وغير المسؤول يزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".

المصدر: نوفوستي