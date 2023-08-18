الدنمارك تؤكد تلقيها إذنا أمريكيا بإرسال طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن أن كوبنهاغن حصلت على إذن من الولايات المتحدة بنقل طائرات "إف-16" إلى كييف بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين.

جاء ذلك فيما صرح به راسموسن للإذاعة الدنماركية، حيث تابع: "يمكنني التأكيد على مراسلاتي أنا ووزير الدفاع إلى الولايات المتحدة حول البدائل المتاحة. وقد تلقينا رسالة ودية من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تمنحنا عدد من البدائل للعمل، وهو ما يعني أنه لم يعد هناك حاجز أمام القدرة على القيام بذلك (إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا – المحرر)".

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وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن ممثل للسلطات الأمريكية لم تذكر اسمه، أن الولايات المتحدة وافقت على نقل الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع "إف-16" من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا عند الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 2 أغسطس، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ هذا الشهر، ووفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية، فسوف يستغرق البرنامج التدريبي 6 أشهر على الأقل، وقد يتم إجراؤه في الدنمارك أو هولندا، فيما يتوقعون في كييف أن يكون الطيارون قادرين على التحليق بـ "إف-16" في سماء أوكرانيا بحلول ربيع عام 2024.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وتوابعها في حلف "الناتو" يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وأضاف أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا غربيا لها.

المصدر: RT