الولايات المتحدة تضع شرطا واحدا لتدريب الطيارين الأوكرانيين على "إف-16" على أراضيها

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16" على أراضيها إذا استنفدت قدرات حلفاء كييف الأوروبيين.

وقال كيربي: "يقود حلفاؤنا الأوروبيون الجهود (لتدريب الطيارين الأوكرانيين)، ولكن إذا تم استنفاد موارد التدريب في أوروبا، فسنكون بالتأكيد قادرين على تدريب الطيارين الأوكرانيين في الولايات المتحدة".

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وأضاف أن مقاتلات "إف-16" تعتبرها الولايات المتحدة أداة طويلة الأمد لدعم كييف، وتعمل واشنطن مع حلفائها في أوروبا على إمكانية البدء بتدريب الأوكرانيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق أن الرئيس جو بايدن، قد أعطى الإذن لدفع ودعم جهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16".

المصدر: نوفوستي