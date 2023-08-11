قديروف رافضا المفاوضات مع أوكرانيا: ننتصر على كل الجبهات وبقي أن ننهي ما بدأناه

عارض رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، المفاوضات مع أوكرانيا، معتبرا أن روسيا ليست بحاجة لذلك بعد الانتصارات التي تحققها سياسيا وعسكريا كما تكيف اقتصادها ونما.

وقال قديروف: "المفاوضات يحتاجها الجانب الذي يدرك تماما أنه في وضع يائس. من الناحية الموضوعية، روسيا خارج هذه المعادلة . ومن خلال جر بلدنا إلى هذه العملية الطويلة والمضنية لبحث خطة سلام، فإنهم يحاولون فقط كسب الوقت. في الوقت نفسه، يتوهمون أن هذا يمكن أن يساعد نظام كييف على قلب مسار العملية العسكرية الخاصة".

إقرأ المزيد

وأشار قديروف إلى أنه في بداية العملية العسكرية الخاصة، فرض الغرب عقوبات شديدة ضد روسيا، محاولا إقناع الجميع بأنه في النهاية، وبسببها سيُدمر الاقتصاد الروسي، ولكن "الآن الوضع ليس بأفضل حال بالنسبة لهم".

وأكد أن الدول الغربية وجدت نفسها، بشكل غير متوقع، على حافة الانهيار الاقتصادي، بينما تكيف الاقتصاد الروسي ونما.

وتابع: "لهذا السبب أعتقد أنه لا جدوى من المفاوضات. نحن غير راضين عن هذا الإجراء. نحن ننتصر على كل الجبهات، سواء في ساحة المعركة أو على الساحة السياسية الدولية. كل ما تبقى هو إنهاء ما بدأناه".

المصدر: RT