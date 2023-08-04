"بوليتيكو" تكشف التفاوت الذي يمنع طيارين أوكرانيين من بدء التدريب على "إف-16"

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن 8 طيارين أوكرانيين فقط من أصل 30 طيارا، جاهزون لمباشرة التدريب على مقاتلات "إف-16" بسبب حاجتهم لدورات تحسين مستوى اللغة الإنجليزية.

وقالت الصحيفة إن "ثمانية طيارين أوكرانيين، يجيدون اللغة الإنجليزية، وهم مستعدون لبدء التدريب على الطائرات المقاتلة بمجرد وضع خطة التدريب من قبل الحلفاء الأوروبيين والموافقة عليها من قبل الولايات المتحدة".

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ويجب أن يخضع سربان من طياري القوات المسلحة الأوكرانية، يبلغ عددهم 32، لهذه التدريبات. ومع ذلك، ينبغي التأكد من اكتسابهم للمستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية قبل الشروع بالتدرب على المقاتلات، حيث سيتم إرسالهم لدورات اللغة في بريطانيا أولا.

وتحفظ المتحدث باسم البنتاغون يوم أمس، عن تقديم تفاصيل حول موعد بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على أيدي غربيين لقيادة المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-16"، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي".

ونقلت الوكالة الروسية عن المتحدث أن واشنطن عازمة على تقديم الدعم في مسألة تدريب طياري القوات الأوكرانية على مقاتلات الجيل الرابع، وذلك في إطار ما قال إنه "الالتزام طويل الأمد لتقديم المساعدة الدفاعية لأوكرانيا".

المصدر: Lenta.ru