البنتاغون "صامت" بشأن موعد تدريب طياري كييف على مقاتلات "إف-16"

تحفظ المتحدث باسم البنتاغون عن تقديم تفاصيل حول موعد بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على أيدي غربيين لقيادة المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-16"، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي".

ونقلت الوكالة الروسية عن المتحدث باسم البنتاغون أن واشنطن عازمة على تقديم الدعم في مسألة تدريب طياري القوات الأوكرانية على مقاتلات الجيل الرابع، وذلك في إطار ما قال إنه "الالتزام طويل الأمد لتقديم المساعدة الدفاعية لأوكرانيا".

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وأضاف المتحدث باسم البنتاغون: "لا توجد أي إعلانات جديدة حول هذا الموضوع اليوم".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن تدريب الجيش الأوكراني على الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" سيبدأ في أغسطس الجاري.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت مطلع الشهر الجاري أن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر من الحلفاء تسليمها مخططا نهائيا لتدريب قوات كييف على قيادة مقاتلات "إف-16" من أجل المصادقة عليه، وذلك قبل انطلاق برنامج التدريب.

ونقلت عن مسؤولين مطلعين، لم تذكر أسماءهم، أن واشنطن لا تزال بحاجة للموافقة على نقل المعدات والمواد الخاصة بهذه المقاتلات، بما في ذلك أجهزة محاكاة الطيران وكتيبات التدريب وغيرها.

المصدر: RT