"رويترز": واشنطن تعتزم الإعلان عن ذخائر بـ"اليورانيوم المنضب" إلى كييف

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم نقل شحنة من القذائف الخارقة للدروع تحوي اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، في أول مرة من نوعها بين الإمدادات العسكرية لكييف.

ومن المقرر قيام إدارة بايدن بالإعلان عن حزمة مساعدات جديدة إلى كييف خلال الأسبوع المقبل، وهذه المرة ستتضمن لأول مرة الذخائر المثيرة للجدل والتي تحتوي على اليورانيوم المنضب من أجل استهداف الدبابات الروسية.

وأشارت المصادر لرويترز إلى أن تلك القذائف يمكن استخدامها في دبابات "أبرامز" الأمريكية، التي من المتوقع أن يتم تسليمها إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

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هذا ومن المتوقع أيضا أن تتراوح قيمة حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المرتقب الإعلان عنها بين 240 و375 مليون دولار.

وأصبح معروفا أن روسيا الاتحادية كانت قد أرسلت مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار مرارا إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من جانب الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي