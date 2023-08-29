البنتاغون يحدد نوعية أسلحة لا تستطيع الولايات المتحدة إرسالها لقوات كييف

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون مشتريات الأسلحة ويليام لابلانت، أن بلاده لا ترسل أسلحة من مستودعاتها إلى أوكرانيا إذا كان ذلك يؤثر على الاستعداد القتالي للقوات الأمريكية.

وقال لابلانت: "يقوم رئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير الدفاع بتقييم كل قطعة يقرران أخذها من المخازن الأمريكية لإرسالها إلى الأوكرانيين. وإذا كانوا يعتقدون أن هذا سيؤثر سلبا بطريقة ما على الاستعداد القتالي أو يزيد المخاطر، فإننا لا نفعل ذلك".

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وأكد أن قيادة وزارة الدفاع الأمريكية تراقب عن كثب مستوى الاستعداد القتالي الأمريكي، ولمساعدة كييف، قامت واشنطن، مع حلفائها، بزيادة إنتاج المنتجات العسكرية، بما في ذلك قذائف المدفعية، التي تستخدمها القوات الأوكرانية كثيرا.

كتب الصحفي ديفيد إيغناتيوس من صحيفة "Washington Post" أن القوات الأوكرانية أطلقت منذ بداية النزاع مليوني قذيفة من عيار 155 ملم، مما أدى إلى استنفاد مخزون الدول الغربية.

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، أن واشنطن أرسلت أكثر من 3 ملايين صاروخ وقذيفة هاون وقذيفة مدفعية إلى أوكرانيا خلال عام ونصف العام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي