كتب الصحفي ديفيد إيغناتيوس من صحيفة "Washington Post" أن القوات الأوكرانية أطلقت منذ بداية الصراع في أراضيها مليوني قذيفة من عيار 155 ملم، مما أدى إلى استنفاد مخزون الدول الغربية.

إقرأ المزيد

وكتب الصحفي في مقالة: "وفقا لأحد التقديرات الأمريكية فقد أطلقت القوات الأوكرانية حوالي مليوني قذيفة من عيار 155 ملم منذ بداية الحرب، مما أدى إلى استنفاد الاحتياطات الغربية تقريبا".

وأضاف أن العسكريين الأمريكيين يعتقدون منذ وقت بعيد أن القوات الأوكرانية تطلق النار بشكل عشوائي، مما يؤدي إلى إهدار الذخيرة.

وذكر أن المسؤولين الأمريكيين يحثون كييف على التركيز على قصف "أهم الأهداف".

المصدر: نوفوستي