الولايات المتحدة ترسل أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 250 مليون دولار.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن حزمة المساعدات الجديدة تشمل معدات مخصصة لإزالة الألغام، ومختلف المعدات العسكرية بما فيها الذخائر المخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة HIMARS، إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين طلقة (رصاصة)".

وتقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، بطلب إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي، للحصول على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمليارات الدولارات لتقديمها كمساعدات عسكرية.

وطالب أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس بايدن بسحب طلب التمويل الجديد لأوكرانيا والذي بلغت قيمته 24 مليار دولار من المساعدات، بحسبما ذكره النائب ارن ديفيدسون عبر "X" (تويتر سابقا).

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ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي