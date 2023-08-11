الجمهوريون يطالبون بايدن بسحب طلب تمويل جديد بـ 24 مليار دولار لأوكرانيا

طالب جمهوريون في الكونغرس الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب طلب تمويل جديد بقيمة 24 مليار دولار من المساعدات إلى أوكرانيا، بحسبما ذكره النائب ارن ديفيدسون عبر "X" (تويترسابقا).

وقال ديفيدسون: "لقد سئم الأمريكيون من رعاية الحرب بالوكالة التي لا نهاية لها. لقد كتبت أنا وزملائي رسالة نطالب فيها الرئيس بايدن بسحب حزمة المساعدات الأخيرة حتى يتم إعطاء الكونغرس استراتيجية شاملة في سياق المسألة الأوكرانية".

وفي بيانه الذي نشره، ذكر ديفيدسون أن 12 من الأعضاء أبدوا معارضتهم طلب الإدارة الأمريكية الأخير بتقديم 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية وغيرها من أنواع المساعدات إلى كييف.

يشار إلى أنه يوم الخميس الماضي، أرسل بايدن طلبا إلى الكونغرس يلتمس من خلاله تخصيص اعتمادات جديدة لأوكرانيا ولأغراض أخرى.

وكانت موسكو قد حذّرت الدول الغربية مرارا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لن يغير شيئا على الأرض وإنما يطيل في أمد النزاع فقط.

بدوره، أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة وليس فقط عبر توريدات الأسلحة، وإنما أيضا في تقديم التدريب للأفراد.

المصدر: نوفوستي