"فوكس نيوز": مطالبات بايدن المتعلقة بأوكرانيا تغضب أعضاء الكونغرس الجمهوريين

أفادت قناة فوكس نيوز بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثار غضب الجمهوريين بتخصيصه تمويلا إضافيا لأوكرانيا، وأنهم طالبوه بتفاصيل أكثر عن التمويل.

ونقلت "فوكس نيوز" عن دان بيشوب، عضو الكونغرس عن نورث كارولينا قوله: "لا يمكننا الاستمرار في ضخ الأموال لدعم هذا الصراع دون مساءلة ولا شفافية. لقد سئم الأمريكيون من اندفاع واشنطن إلى حروب لا نهاية لها".

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وأشارات إلى أن الجمهوريين الذين دعموا مساعدة أوكرانيا في الماضي "ليس لديهم أدنى فكرة" عما يريده بايدن الآن ويطالبون بتفاصيل أكثر حول تمويل كييف.

وفي وقت سابق، قالت عضو الكونغرس، مارغوري تايلور غرين، إن الولايات المتحدة غير ملزمة بتمويل أوكرانيا عندما تعاني بدورها من مشاكل كبيرة في جيشها.

المصدر: ريا نوفوستي