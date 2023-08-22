ساليفان: متأكدون من دعم الكونغرس الأمريكي طلب بايدن بشأن دعم كييف بمزيد من الأموال

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، الثلاثاء، عن ثقته في أن الكونغرس سيدعم طلب الرئيس جو بايدن تخصيص أموال إضافية لدعم أوكرانيا عسكريا.

وقال ساليفان خلال إفادة صحفية: "نحن على ثقة بأن الكونغرس الأمريكي سيدعم طلب الرئيس جو بايدن لدعم أوكرانيا، وذلك بالرغم من وجود بعض الأصوات المنشقة المنادية برفض الطلب، إلا أننا نعتقد أنه لا يزال هنالك أساس قوي داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري لدعم سياستنا بشأن أوكرانيا".

وشدد ساليفان على أنه في المناصب الرئيسية في مجلسي النواب والشيوخ هناك دعم قوي من الجمهوريين والديمقراطيين للحفاظ على مسار واشنطن الحالي.

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ورفض نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في وقت سابق، التعليق على الموعد النهائي لموافقة الكونغرس الأمريكي، على طلب الرئيس جو بايدن الحصول على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وتقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، بطلب إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي، للحصول على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمليارات الدولارات لتقديمها كمساعدات عسكرية.

وطالب أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس بايدن بسحب طلب التمويل الجديد لأوكرانيا والذي بلغت قيمته 24 مليار دولار من المساعدات، بحسبما ذكره النائب ارن ديفيدسون عبر "X" (تويتر سابقا).

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي