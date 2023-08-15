الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على الموعد النهائي لموافقة الكونغرس على طلب بايدن بدعم أوكرانيا

رفض نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، التعليق على الموعد النهائي لموافقة الكونغرس الأميركي، على طلب الرئيس جو بايدن الحصول على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وقال باتيل ردا على سؤال أحد الصحفيين، حول الجدول الزمني المحتمل لموافقة الكونغرس على طلب بايدن الجديد لتقديم المساعدة لأوكرانيا: "لن أتسرع في إصدار الأحكام، أو أحاول التخمين".

وأضافت باتيل، أن الإدارة الأمريكية على اتصال منتظم مع المشرعين في الكونغرس الأمريكي بهذا الصدد، وتتوقع ادعم أعضاء الكونغرس.

ومن جانبه حث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، اليوم الثلاثاء، الكونغرس على الموافقة الفورية للحصول على مساعدة إضافية لأوكرانيا.

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وتقدم الرئيس الأمريكي جو بادين، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، بطلب إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي، للحصول على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمليارات الدولارات لتقديمها كمساعدات عسكرية.

وطالب أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس بايدن بسحب طلب التمويل الجديد لأوكرانيا والذي بلغت قيمته 24 مليار دولار من المساعدات، بحسبما ذكره النائب ارن ديفيدسون عبر "X" (تويتر سابقا).

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي