"بوليتيكو": بايدن يتقدم غدا بطلب تمويل إضافي لمساعدة قوات كييف

كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي سيقدم يوم غد الخميس طلبا إلى الكونغرس من أجل الحصول على تمويل جديد بمليارات الدولارات لتقديمها كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر، أنه "من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن عن طلبه للحصول على مساعدة إضافية لأوكرانيا يوم الخميس".

وبحسب المصادر، فإن مبلغ الطلب الجديد الموجه للكونغرس يبلغ مليارات الدولارات، بالإضافة إلى توريد الأسلحة إلى كييف، كما يشمل مساعدات أخرى من الولايات المتحدة، حيث تعتزم إدارة بايدن إدراج مبالغ موجهة لمساعدة تايوان في الطلب نفسه.

ووفقا للصحيفة، يمكن الحصول على طلب دعم آخر من أعضاء الكونغرس بالتزامن مع اعتماد آلية تهدف إلى خفض جديد في إنفاق الحكومة الأمريكية.

وصرحت نائب المتحدث باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، يوم الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية تحوز 6 مليارات دولار من الأموال المخصصة للمساعدات لأوكرانيا، حيث يمكن أن تستمر استعمالها حاليا دون اللجوء إلى الكونغرس للحصول على تمويل إضافي.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا هذا الأسبوع.

المصدر: نوفوستي