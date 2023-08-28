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البنتاغون: أرسلنا 3 ملايين صاروخ وقذيفة بأكثر من 43 مليار دولار إلى أوكرانيا

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البنتاغون: أرسلنا 3 ملايين صاروخ وقذيفة بأكثر من 43 مليار دولار إلى أوكرانيا
Globallookpress
شحنة أسلحة أمريكية لصالح قوات كييف تصل عبر بولندا.
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أعلنت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، أن واشنطن أرسلت أكثر من 3 ملايين صاروخ وقذيفة هاون وقذيفة مدفعية إلى أوكرانيا خلال عام ونصف العام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

وقالت هيكس في مؤتمر دفاعي في واشنطن: "على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، أرسلنا أكثر من 3.1 مليون قذيفة صواريخ وصاروخ وقذيفة هاون وقذيفة مدفعية إلى أوكرانيا. وهذه مجرد أربع فئات من الذخيرة".

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وأشارت إلى أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا يتجاوز 43 مليار دولار.

وطلب البيت الأبيض من الكونغرس مبلغا إضافيا قدره 21 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك 13 مليار دولار لإمدادات الأسلحة والذخيرة.

وأضافت، مستشهدة بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية من "ستارلينك" كمثال: "من خلال العمل مع القطاع الخاص، ساعدنا أوكرانيا أيضا في الوصول إلى فرص التكنولوجيا المهمة التي مكنتها من تغيير الوضع في ساحة المعركة".

وكشفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق أنهم قد يواجهون مشاكل في تجديد مخزونات الذخيرة التي أصبحت فارغة بسبب عمليات الإرسال الجارية إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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