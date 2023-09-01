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بالفيديو.. بوتين يزور مسقط رأس أجداده في قرية بمقاطعة تفير الروسية

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زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، قرية تورغينوفو مسقط رأس أسلافه، في مقاطعة تفير، عقب زيارة ورشة عمل إدارة سينيج في مدينة سولنيتشنوغورسك.

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وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على مقطع فيديو انتشر عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد، قائلا: "نعم، هذا صحيح، بعد زيارة سينيج اليوم، قرر الرئيس بوتين زيارة القرية التي كانت مسقط رأس أجداده، كونه كان قريبا من المكان".

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، سكان القرية يستقبلون الرئيس بحفاوة، مرددين بحماس "كنا بانتظارك! نحن سعداء للغاية برؤيتك".

وتمنى بعضهم التوفيق والصحة لبوتين، وشكره آخرون على عدم نسيانه لهم وزيارتهم.


المصدر: RT

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