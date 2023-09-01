البنتاغون يبرم عقدا مع شركة Raytheon لتزويد أوكرانيا بصواريخ  AMRAAM

أبرم البنتاغون عقدا مع شركة Raytheon الأمريكية بمبلغ 192 مليون دولار، لشراء صواريخ جو-جو متوسطة المدى من طراز AMRAAM كجزء من ميزانية المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا.

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وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان رسمي الخميس، أن شركة Raytheon Missiles and Defense حصلت على عقد مجز بقيمة 192 مليون دولار لشراء صواريخ جو-جو متوسطة المدى AMRAAM لتسليمها لقوات كييف كجزء من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا".

ومن المتوقع أن ينتهي العقد الموقع بين البنتاغون والشركة بحلول الـ29 من نوفمبر 2024، ومن المخطط دفع ثمنها من أموال المساعدة العسكرية لأوكرانيا خلال السنة المالية 2023.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 250 مليون دولار.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن حزمة المساعدات الجديدة تشمل معدات مخصصة لإزالة الألغام، ومختلف المعدات العسكرية بما فيها الذخائر المخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة HIMARS، إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين طلقة (رصاصة)".

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: RT + نوفوستي