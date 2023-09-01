S&P Global تظهر ارتفاع مؤشر الصناعات التحويلية في روسيا

أظهرت بيانات وكالة S&P Global ارتفاع مؤشر النشاط التجاري (PMI) للصناعات التحويلية في روسيا خلال أغسطس إلى 52.7 نقطة، بعد 52.1 نقطة سجلت في يوليو.

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وجاء في بيان صدر عن الوكالة: "في أغسطس 2023 بلغ المؤشر 52.7 نقطة مقارنة بـ 52.1 نقطة في يوليو 2023، مما يشير إلى تحسن كبير في ظروف العمل (في قطاع الصناعات التحويلية). والمؤشر أظهر تحسنا في الأشهر الـ16 الماضية".

وأشارت الوكالة إلى أن قيمة المؤشر فوق 50 نقطة تشير إلى زيادة في النشاط الاقتصادي، ودون هذا المستوى إلى تراجع النشاط.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكو بأن المؤشرات الاقتصادية في روسيا كمحصلة لنتائج 2023 ستحمل بشرى سارة، في إشارة إلى أن الاقتصاد الروسي سيحقق نتائج أفضل من المتوقع.

وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2023 إلى 1.2%، فيما أشار ريشيتنيكو في مطلع أغسطس الجاري، إلى أن الاقتصاد الروسي سينمو بنحو أكيد بأكثر من 2% في 2023.

المصدر: برايم