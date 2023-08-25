وزير روسي: نتائج روسيا الاقتصادية للعام 2023 تحمل بشرى سارة

صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكو بأن المؤشرات الاقتصادية في روسيا كمحصلة لنتائج 2023 ستحمل بشرى سارة، في إشارة إلى أن الاقتصاد الروسي سيحقق نتائج أفضل من المتوقع.

وقال الوزير خلال فعالية بمشاركة رجال أعمال من روسيا وأرمينيا: "إذا تحدثنا عن الاقتصاد الروسي، فإنكم جميعا تعرفون الإحصاءات (النتائج الاقتصادية). الاقتصاد الوطني في حالة جيدة جدا نظرا لحجم التحديات التي نواجهها، والتي نمر بها خلال العام الحالي. أعتقد أن أرقام العام ستحمل بشرى سارة".

ووفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نما الناتج المحلي الإجمالي الروسي في شهر يونيو 2023 وحده بنسبة 5.3% على أساس سنوي.

إقرأ المزيد

وحسنت السلطات الاقتصادية الروسية توقعاتها للنمو الاقتصادي أكثر من مرة هذا العام، ففي شهر يوليو الماضي رفع البنك المركزي للاتحاد الروسي توقعاته من 0.5% - 2% إلى 1.5% - 2.5%.

وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2023 إلى 1.2%، فيما أشار ريشيتنيكو في مطلع أغسطس الجاري، إلى أن الاقتصاد الروسي سينمو بنحو أكيد بأكثر من 2% في 2023.

المصدر: برايم