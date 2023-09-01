روسيا لا تقهر.. بوتين يستذكر قصة إنسانية مؤثرة عن جده ومقتل جدته برصاص نازي

استذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قصة إنسانية مؤثرة من تاريخ عائلته تعود لأيام الحرب الوطنية العظمى.

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وتحدث بوتين خلال درس مفتوح بعنوان "حديث عن المهم"، عن رسائل جده التي تعود لفترة الحرب الوطنية العظمى، تحدث فيها عن وفاة زوجته خلال الحرب بطلق ناري نازي، والتي هي جدة الرئيس بوتين.

وقال بوتين واصفا ما جاء في نص الرسالة: "وصف جدي في رسالته كيف ماتت جدتي بين ذراعيه، حيث أصابتها رصاصة ألمانية في بطنها".

وتابع: "أراد جدي أن يخبر عمي في رسالته كلمات جدتي الأخيرة، قائلا، في تلك اللحظة أدرك جدي كما أدركت جدتي أنها ستفارق الحياة نتيجة إصابتها"، وفي تلك اللحظة قالت لجدي "لا تبك، ولا تجعلني أشعر بالحزن".

وأضاف بوتين معلقا على هذه العبارة: من هنا يمكننا أن ندرك مدى عمق العلاقة الإنسانية بينهما، كانت تحتضر في لحظاتها الأخيرة وتشعر بالقلق على زوجها لأنه حزين جدا ويبكي على رحيلها".

وأعقب قائلا: "الروس شعب لا يقهر.. كيف لا نأخذ هذا النوع من العلاقات الإنسانية كمثال، عندما قرأت رسائل جدي لعمي في الجبهة أدركت تماما لماذا انتصرنا في الحرب الوطنية العظمى، كل ذلك بفضل الروح التي يحملها الشعب الروسي، هذا النوع من المشاعر النقية التي جعلتهم يضحون بأنفسهم لحماية وطنهم ومن يحبون".

المصدر: RT