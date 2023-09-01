ضابط استخبارات أمريكي يحذر الغرب والناتو من مواصلة خطأ ارتكبوه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة

أكد ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية المتقاعد، طوني شافر، أن الغرب أخطأ بعدم إصغائه لتحذيرات الرئيس فلاديمير بوتين قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وقال شافر في حديث لقناة George Galloway على "يوتيوب": "لم يصغ الغرب وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا للرئيس الروسي، الذي أوضح مطالب روسيا بشكل لا لبس فيه. وبدلا من قبول وجهة نظره، تجاهل الغرب بوتين".

وأشار إلى أنه إذا استمر الغرب على موقفه هذا، سيؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد، وربما للمواجهة المباشرة بين روسيا و"الناتو".

المصدر: نوفوستي