 
مباشر

لافروف: العملية العسكرية الروسية أعطت دفعة قوية لإحلال العدالة والتعددية في العالم

أخبار العالم

لافروف: العملية العسكرية الروسية أعطت دفعة قوية لإحلال العدالة والتعددية في العالم
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vysb

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعطت دفعة قوية لإحلال العدالة والتعددية القطبية في العالم.

وندد لافروف في كلمة ألقاها بمعهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة بدء العام الدراسي في روسيا، برغبة الولايات المتحدة وحلفائها في حكم العالم، ومحاولات الغرب لفرض نظام عالمي أحادي القطب.

إقرأ المزيد
كارلسون: إدارة بايدن تفقد زعامتها للعالم وتدمر أوروبا حليف واشنطن الوحيد
كارلسون: إدارة بايدن تفقد زعامتها للعالم وتدمر أوروبا حليف واشنطن الوحيد

وحول قمة روسيا إفريقيا، والأزمة الأوكرانية قال لافروف إن الدول الإفريقية أوفدت 7 رؤساء قبل شهر من انعقاد القمة الروسية الإفريقية في بطرسبورغ استقبلهم الرئيس فلاديمير بوتين، حيث اتفق الجانبان على البحث عن طرق مشتركة للتسوية في أوكرانيا ترضي جميع الأطراف، وليس طرفا واحدا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا