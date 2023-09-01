لافروف: العملية العسكرية الروسية أعطت دفعة قوية لإحلال العدالة والتعددية في العالم

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعطت دفعة قوية لإحلال العدالة والتعددية القطبية في العالم.

وندد لافروف في كلمة ألقاها بمعهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة بدء العام الدراسي في روسيا، برغبة الولايات المتحدة وحلفائها في حكم العالم، ومحاولات الغرب لفرض نظام عالمي أحادي القطب.

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وحول قمة روسيا إفريقيا، والأزمة الأوكرانية قال لافروف إن الدول الإفريقية أوفدت 7 رؤساء قبل شهر من انعقاد القمة الروسية الإفريقية في بطرسبورغ استقبلهم الرئيس فلاديمير بوتين، حيث اتفق الجانبان على البحث عن طرق مشتركة للتسوية في أوكرانيا ترضي جميع الأطراف، وليس طرفا واحدا.

المصدر: RT