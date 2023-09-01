دراسة: نصف الألمان خائفون على اقتصاد بلادهم

كشفت دراسة جديدة أعدها معهد "ديموسكوبي النسباخ" أن نصف سكان ألمانيا يخشون تراجع اقتصاد البلاد في ظل المسار الحالي للحكومة، وأثر العقوبات ضد روسيا والتضخم، وتباطؤ النمو العالمي.

ونقلت وسائل الإعلام عن نتائج الدراسة "تراجع ثقة الألمان في قوة البلاد في غضون بضعة أشهر، حيث يعتقد 50% من الألمان أنه خلال 10-15 عاما ستخرج ألمانيا من قائمة الاقتصادات الرائدة في العالم".

وأشارت الدراسة إلى أن 30% فقط من الألمان أعربوا عن رأي مماثل في استطلاع جرى العام الماضي، في إشارة إلى تراجع ثقة المواطن في الاقتصاد الألماني، الذي يعد الأكبر في أوروبا.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنحو 0.5% هذا العام وسط ضعف الاستهلاك المحلي في ظل التضخم، الذي لا يزال مرتفعا حسب دراسة نشرها معهد آي دبليو.

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وبحسب التقرير لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من تأثير الصدمات الخارجية المرتبطة في المقام الأول بالنزاع في أوكرانيا وتداعياته بعد العقوبات الغربية ضد روسيا.

وبين عوامل الخطر الإضافية التوترات مع الصين والوضع الجيوسياسي الغامض في عدد من البلدان النامية، مما يخلق حالة من عدم اليقين في ما يتعلق بالوصول إلى المواد الخام وموارد الطاقة.

كما يتأثر الاقتصاد الألماني بضعف الطلب العالمي، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5% هذا العام.

المصدر: نوفوستي