بيانات: المستهلك يفقد ثقته بالاقتصاد الألماني

أظهرت بيانات انخفاض ثقة المستهلك في اقتصاد ألمانيا، الذي يعد الأكبر في أوروبا. وبحسب معهد الأبحاث جي إف كيه، تراجع مؤشر ثقة المستهلك بحلول سبتمبر 2023 إلى سالب (-) 25.5 نقطة.

وللمقارنة كان مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد الألماني في شهر أغسطس 2023 عند سالب (-) 24.6 نقطة (قراءة معدلة).

وكان المحللون الذين استطلعت بوابة DailyFX آراءهم توقعوا أن يسجل المؤشر في أغسطس 2023 في قراءة نهائية مستوى سالب (-) 24.3 نقطة بعد المستوى الأولي عند سالب (-) 24.4.

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ويرى خبراء أن بيانات المؤشر تراجعت لشهر سبتمبر 2023 بسبب انخفاض توقعات الدخل والرغبة في الشراء.

وقال الخبير في المعهد رولف بوركل: "تتضاءل أكثر فأكثر فرص تعافي معنويات المستهلكين بشكل مستدام قبل نهاية العام"، وأشار إلى أن معدلات التضخم المستمرة في الارتفاع تعيق أي تحسن في معنويات المستهلكين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع البنك المركزي الألماني أن يسجل اقتصاد ألمانيا الأكبر في أوروبا، ركودا نسبيا مرة أخرى خلال الربع الثالث من 2023، ما سيفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ركود اقتصاديا، بعد تراجعه على مدار الربعين السابقين.

المصدر: نوفوستي