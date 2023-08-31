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واشنطن تدرج شركة ومواطنا روسيا ضمن قائمة العقوبات المفروضة ضد كوريا الشمالية

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واشنطن تدرج شركة ومواطنا روسيا ضمن قائمة العقوبات المفروضة ضد كوريا الشمالية
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات جديدة ضد مواطن روسي وآخر كوري شمالي، وشركة روسية كجزء من توسيع حملة العقوبات ضد كوريا الشمالية.

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وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأنها أدرجت شركة  Intellect LLC المسجلة في موسكو والمواطن الروسي وسيرغي كوزلوف، لارتباطه بالشركة، إلى جانب المواطن الكوري الشمالي، تشونغ جين يونغ، والذي يعيش في موسكو، ضمن قائمة العقوبات المفروضة ضد بيونغ يانغ

وبحسب بيان الوزارة: "فرضت هذه العقوبات بحقهما بدعوى دعمهما بشكل مباشر أو غير مباشر لأنشطة تتبع لمنظمات كورية شمالية مرتبطة بتطوير أسلحة الدمار الشامل، وكذلك ضد شركة مملوكة لأحدهما".

ووفقا لبريان نيلسون، نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الإجراءات تستهدف المخططات التي تسمح لكوريا الشمالية بالعمل على تطوير برامج الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل".

 

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المصدر: نوفوستي + إنترفاكس

 

 

 

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