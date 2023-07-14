سيئول تفرض عقوبات على الشمال بعد إطلاق صاروخ عابر للقارات

فرضت كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب على 4 أفراد و3 كيانات من كوريا الشمالية ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أنه "ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي بعيد المدى يهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي، قررت الحكومة فرض عقوبات أحادية الجانب ضد 4 أفراد و3 منظمات متورطة في تطوير وتمويل الأسلحة النووية والصاروخية."

والأفراد الأربعة هم مسؤولون سابقون وحاليون رفيعو المستوى في الشمال، من بينهم جونج كيونغ تيك، مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري الشمالي، كما أن من بين الكيانات الثلاثة المشمولة بالعقوبات، شركة تجارية كورية شمالية تعمل في أعمال بناء في إفريقيا والشرق الأوسط.

وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من اختبار كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ "هواسونغ -18" الذي يعمل بالوقود الصلب تحت إشراف الزعيم كيم جونغ-أون على الرغم من الإدانة الدولية لإطلاقها الصاروخي الأخير.

المصدر: يونهاب