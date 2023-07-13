 
مباشر

فيديو لإطلاق صاروخ هواسونغ -18 الكوري الشمالي العابر للقارات

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vodv

أطلقت كوريا الشمالية أمس الأربعاء صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18"، وتمت عملية الإطلاق تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون.

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، يهدف هذا الاختبار إلى إعادة تأكيد المصداقية الفنية والموثوقية التشغيلية لنظام الأسلحة الأساسي في البلاد.

وأفادت المصادر الكورية الشمالية، بأن الصاروخ حلق مسافة 1001 كيلومتر على ارتفاع 6648 كيلومترا، قبل أن يسقط في منطقة محددة مسبقا في البحر الشرقي.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار ويطرح بنودا للخروج من المأزق (فيديو)