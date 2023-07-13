فيديو لإطلاق صاروخ هواسونغ -18 الكوري الشمالي العابر للقارات

أطلقت كوريا الشمالية أمس الأربعاء صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18"، وتمت عملية الإطلاق تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون.

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، يهدف هذا الاختبار إلى إعادة تأكيد المصداقية الفنية والموثوقية التشغيلية لنظام الأسلحة الأساسي في البلاد.

وأفادت المصادر الكورية الشمالية، بأن الصاروخ حلق مسافة 1001 كيلومتر على ارتفاع 6648 كيلومترا، قبل أن يسقط في منطقة محددة مسبقا في البحر الشرقي.

المصدر: وكالات