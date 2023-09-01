بعد انتهاك المروحية للحدود.. مينسك تستدعي القائم بالأعمال البولندي

أعلن المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أناتولي جلاز أن مينسك تحث وارسو على اتخاذ إجراءات تمنع تكرار حوادث انتهاك الحدود مستقبلا، وأنه تم استدعاء القائم بالأعمال البولندي في البلاد.

واستدعت وزارة الخارجية البيلاروسية، فويتشخ فيليمونوفيتش، القائم بالأعمال البولندي في مينسك، وطالبته بتوضيحات فيما يتعلق بحادث المروحية البولندية التي انتهكت الحدود البيلاروسية اليوم السبت.

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وقال جلاز في بيان: "فيما يتعلق بالواقعة المسجلة لانتهاك حدود دولة بيلاروس من قبل مروحية تابعة للقوات المسلحة البولندية يوم السبت 1 سبتمبر 2023، تم استدعاء القائم بالأعمال البولندي في بيلاروسيا فويتشخ فيليمونوفيتش إلى مبنى وزارة الخارجية البيلاروسية".

وأشار جلاز إلى أن "الجانب البولندي مطالب بتقديم التوضيحات المناسبة وإجراء تحقيق شامل في الحادث".

وأضاف أنه "تم تقديم طلب عاجل أيضا إلى وارسو من أجل اتخاذها الإجراءات اللازمة لتفادي مثل هذه الحوادث في المستقبل".

وأصبح معروفا أن لجنة حدود الدولة البيلاروسية أفادت في وقت سابق، أنه بتاريخ الأول من شهر سبتمبر الجاري، انتهكت مروحية عسكرية بولندية المجال الجوي للدولة البيلاروسية في منطقة بيريستوفيتسكي بمقاطعة غرودنو.

وفي التفاصيل، اجتازت مروحية عسكرية من طراز "مي-22" حدود المجال الجوي للدولة على ارتفاع منخفض للغاية، ودخلت إلى عمق 1200 متر داخل أراضي بيلاروس، ومن ثم عادت أدراجها.

المصدر: تاس