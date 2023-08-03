جنرال بولندي: مروحياتنا القتالية لن تتردد في استخدام الأسلحة على الحدود مع بيلاروس

قال الجنرال البولندي، ماريك سوكولوفسكي، أن طياري المروحيات القتالية الذين نقلوا إلى الحدود مع بيلاروس لن يترددوا في استخدام الأسلحة إذا حدث تصعيد خطير.

وقال الجنرال سوكولوفسكي لوزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشاك، خلال زيارته لعسكريين بولنديين في مدينة بياليستوك القريبة من الحدود البولندية البيلاروسية: "بأمر من الوزير، تم نقل طائرات هليكوبتر قتالية إلى الحدود البولندية البيلاروسية".

وأضاف: "في حال تطور الأحداث على الحدود، فإن المروحيات مسلحة ومستعدة للقتال".

وأكد سوكولوفسكي أن طياري هذه المروحيات خدموا في أفغانستان، ويملكون خبرة قتالية، مضيفا أنهم "من ذوي الخبرة، وإذا ما تطورت الأحداث، فلن يترددوا في استخدام الأسلحة".

من جهته، أشار وزير الدفاع البولندي إلى ضرورة توسيع التواجد العسكري على الحدود مع بيلاروس، حيث ستزداد الاستفزازات، حسب زعمه.

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وزعمت الحكومة البولندية، يوم الثلاثاء، أن مروحيتين بيلاروسيتين انتهكتا الحدود الجوية البولندية في منطقة بيالويزا، حيث أمر وزير الدفاع في اليوم نفسه بزيادة التواجد العسكري على الحدود وتعزيزه بمروحيات قتالية.

من جهتها، وصفت وزارة الدفاع البيلاروسية الاتهامات بأنها من ضرب الخيال.

ووفقا لمينسك، فإن هذه الرواية جاءت بها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات بالقرب من الحدود البيلاروسية.

المصدر: تاس