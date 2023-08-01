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بولندا تتهم بيلاروس بانتهاك أجوائها وتطالبها بتوضيحات

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بولندا تتهم بيلاروس بانتهاك أجوائها وتطالبها بتوضيحات
Globallookpress Lukas Balandis via www.imago-images.de
صورة من الأرشيف
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اتهمت بولندا بيلاروس بانتهاك مروحيتين بيلاروسيتين للأجواء البولندية، واستدعت القائم بالأعمال البيلاروسي في وارسو، مطالبة بتقديم توضيحات.

وجاء في بيان للخارجية البولندية، يوم الثلاثاء: "على خلفية انتهاك أجواء بولندا من قبل مروحيتين بيلاروسيتين يوم 1 أغسطس 2023 تم استدعاء القائم بأعمال السفارة البيلاروسية إلى وزارة الخارجية البولندية فورا".

وأكدت الخارجية أنها عبرت على "احتجاج حازم"، وطالبت الجانب البيلاروسي "بتقديم التوضيحات المفصلة فورا بشأن الحادث".

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وأشارت الخارجية البولندية إلى أنها تعتبر الحادث "عنصرا جديدا لتصعيد التوترات على الحدود البولندية البيلاروسية"، مضيفة أن "بولندا تتوقع من بيلاروس الامتناع عن مثل هذه الأعمال".

وكانت وسائل الإعلام البولندية قد أفادت بظهور مروحيتين بيلاروسيتين في المناطق الحدودية، مما أثار قلقا لدى السكان المحليين.

المصدر: نوفوستي

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