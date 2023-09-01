"نيويورك تايمز": مسؤولون ألمان يدعون سرا للتفاوض لحل الأزمة الأوكرانية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن جانا بوغلرين، مديرة مكتب برلين للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن المسؤولين الألمان يؤيدون في اجتماعات خاصة بدء مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا.

وأضافت جانا، وفق الصحيفة، أن المسؤولين الألمان حريصون على التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية عن طريق التفاوض، ويتحدثون عن السبل الكفيلة لجلب الطرفين إلى المفاوضات، ولكنهم لا يناقشون ذلك إلا في جلسات خاصة ومع مؤسسات بحثية موثوقة.

وتلفت جانا إلى أن هناك رغبة في برلين وواشنطن في ألا يستمر الصراع إلى ما لا نهاية. ويرجع هذا إلى أن الإرادة السياسية لتقديم الدعم العسكري والمالي الذي لا نهاية له لأوكرانيا بدأت بالفعل في التراجع، خاصة بين القوى اليمينية واليمين المتطرف.

وتشير الصحيفة، إلى تعرض ستيان جنسن، رئيس أركان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤخرا لانتقادات شديدة عندما طرح الخيارات الممكنة لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتي "لا تتصور هزيمة روسيا".

وقال خلال حلقة نقاش في النرويج، بحسب صحيفة "في جي" النرويجية: "لا أقول إن الأمر يجب أن يكون على هذا النحو، لكنني أعتقد أن الحل يمكن أن يكون في تخلي أوكرانيا عن أراضيها.. يجب أن يكون الأمر متروكا لأوكرانيا لتقرر متى وعلى أي شروط تريد التفاوض"، وأثارت تصريحاته إدانة من قبل العديد.

ويلفت بعض المحللين الذين تعرضوا لانتقادات مماثلة، إلى "إغلاق البحث والمناقشة العامة حول الخيارات المتاحة لأوكرانيا في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الدبلوماسية".

وتضيف الصحيفة أن الكثير من الحلفاء الغربيين والأوكرانيين علقوا آمالا كبيرة على الهجوم المضاد بحيث يغير التوازن في ساحة المعركة، ويكشف الضعف الروسي، إلا أنه كان مخيبا للآمال.

وحتى "أكثر مؤيدي أوكرانيا تفاؤلا لم يتوقعوا أن أوكرانيا ستدفع الروس بالكامل إلى خارج البلاد، وهي النتيجة التي تبدو بعيدة المنال على نحو متزايد في ضوء المكاسب المتواضعة التي حققها الهجوم المضاد حتى الآن" وفق تعبير الصحيفة.

المصدر: نيويورك تايمز