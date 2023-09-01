استهداف اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية بصاروخين من نوع "إسكندر" (فيديو)

هاجمت القوات المسلحة الروسية بصواريخ "إسكندر"، مبنى في منطقة كراسنوأرميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالتزامن مع انعقاد اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية فيه.

ويظهر مقطع فيديو لحظة القصف وسقوط الصاروخين على المبنى الذي كان قادة القوات الأوكرانية يجتمعون فيه.

وتسبب القصف في انفجارين عنيفين أعقبهما تصاعد دخان كثيف وتطاير للشظايا.

ولم ترد بعد معلومات عن عدد القادة العسكريين الذي كانوا داخل المبنى.

المصدر: وكالات