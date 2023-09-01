عسكري فنلندي متقاعد: الغرب يخشى منح كييف معدات حديثة كي لا تنتهي في أيدي روسيا

قال اللواء الفنلندي المتقاعد، بيكا توفيري، إن الغرب يخشى من تزويد ونقل المعدات ذات التقنيات الحديثة إلى أوكرانيا، بسبب حقيقة أنها ستنتهي في أيدي الجيش الروسي.

وأوضح توفيري: نقل المعدات ذات التقنيات الحديثة إلى أوكرانيا سيؤدي إلى حقيقة أنها ستنتهي في أيدي روسيا، وبالتالي فإن الغرب يزود القوات الأوكرانية بمعدات في الغالب لا تصلح لأي شئ".

وتعليقا على التقارير التي تفيد باستيلاء روسيا على ناقلات الجنود المدرعة الفنلندية "باسي" المنقولة إلى القوات الأوكرانية، أشار توفيري إلى أنه "من غير المرجح أن يجد المتخصصون الروس أي شيء ذي أهمية خاصة فيها".

وأضاف: "قرارات الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بعدم نقل الأسلحة الحديثة إلى أوكرانيا تفسر بمخاوف مبررة من احتمال سقوط أحدث التقنيات العسكرية الغربية في أيدي الجيش الروسي".

وذكرت صحيفة "نيو زيورخ تايمز" السويسرية أن تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" سوف يلحق ضررا كبيرا بالقوات الأوكرانية، لأنها ستصبح أهدافا مباشرة وجاهزة للجيش الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن هولندا والدنمارك والنرويج قد أعلنت أنها ستقدم طائرات "إف 16" الأمريكية الصنع لأوكرانيا، وقد وافقت واشنطن على تسليم دول ثالثة هذه الطائرات للقوات الأوكرانية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها في حلف "الناتو" يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وأضاف أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا غربيا لها.

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المصدر: نوفوستي