"نيو زيورخ تايمز": تزويد كييف بمقاتلات "إف-16" سيلحق ضررا كبيرا بالقوات الأوكرانية

ذكرت صحيفة "نيو زيورخ تايمز" السويسرية أن تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" سوف يلحق ضررا كبيرا بالقوات الأوكرانية، لأنها ستصبح أهدافا مباشرة وجاهزة للجيش الروسي.

وقالت الصحيفة: "تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، سوف يلحق ضررا بقوات نظام كييف، لأنها ستصبح أهدافا مشروعة للجيش الروسي، الأمر الذي يعرض أيضا حياة الطيارين وأفراد الصيانة للخطر".

وأضافت: "علاوة على ذلك، من غير المرجح أن يتمكن جنود القوات الأوكرانية من صيانة طائرات "إف-16"، لذلك إما أن يساعدهم الناتو الموجود على أراضي أوكرانيا، أو سيتم الاستيلاء على الطائرة".

وأشارت إلى أن كل هذا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أكبر للصراع، وهو ما سيندم عليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول أمريكي بأن البنتاغون يخطط لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات "إف 16" في الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن هولندا والدنمارك والنرويج قد أعلنت أنها ستقدم طائرات "إف 16" الأمريكية الصنع لأوكرانيا، وقد وافقت واشنطن على تسليم دول ثالثة هذه الطائرات للقوات الأوكرانية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها في حلف "الناتو" يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وأضاف أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا غربيا لها.

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المصدر: نوفوستي