موسكو تحذر واشنطن من خطر متزايد لوقوع مواجهة مباشرة مع الناتو

حذر دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، من أن السلوك الأمريكي العدواني تجاه روسيا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وقوع مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الناتو.

وأكد دميتري بوليانسكي أن حلف الناتو "متورط وبقوة في النزاع في أوكرانيا"، مشيرا خلال محادثة مباشرة مع رواد موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، وفي معرض تعليقه على تصريحات الصحفي تاكر كارلسون حول احتمال وقوع اشتباك عسكري بين واشنطن وموسكو، إلى أنه "ليس من اختصاصنا تقييم احتمالية حدوث مثل هذا السيناريو".

إقرأ المزيد

وأضاف: "لقد حذرنا مرارا من أن الوضع خطير للغاية وأن هناك خطرا متزايدا من حدوث صدام مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".

كما لفت بوليانسكي إلى أن الناتو "منخرط وبقوة في النزاع في أوكرانيا" و"لا يمكن للمرء أن يكون متأكدا" من أن الدول الغربية، بالإضافة إلى الأسلحة والذخيرة أنها لا تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا، بل ومشاركتها "في أعمال معينة" في أوكرانيا.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن "الولايات المتحدة معروفة على مدار سنوات عديدة بأنها من دعاة الحرب"، وأشار إلى أن هناك العديد من الأوضاع والمناطق حول العالم بحيث يمكن أن تؤدي الإجراءات المحتملة التي تقوم بها الولايات المتحدة إلى نشوب "صراع ساخن" بين البلدين روسيا والولايات المتحدة، وبين الولايات المتحدة والصين.

المصدر: RT