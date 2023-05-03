آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /03.05.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- مدفيديف: بعد هجوم اليوم لم يتبق أي خيارات سوى القضاء على زيلينسكي وعصابته
- مسؤول أمريكي بشأن استهداف الكرملين: لم يكن هناك تحذير مسبق من قبل الأوكرانيين ونقيم المعلومات
- "على زيلينسكي الاختفاء".. تعليقات في مصر على محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
- بلينكن: القرار يعود لأوكرانيا بشأن كيفية الدفاع عن نفسها
- شاهد.. لقطات فيديو لاستهداف مسيرات أوكرانية قصر الكرملين في موسكو
- فولودين: بعد الهجوم الإرهابي ضد الكرملين لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع نظام زيلينسكي
- الدفاع الروسية: نهج روسيا بشأن الردع النووي دفاعي بطبيعته
- الدفاع الروسية تعلن تدمير 16 مسيرة أوكرانية وتصفية أكثر من 585 عنصرا على كافة المحاور
- بريغوجين: هجوم قوات نظام كييف قد بدأ بالفعل.. نسيطر على الأوضاع في الجبهة
- زيلينسكي يدّعي أن أوكرانيا لم تهاجم بوتين أو موسكو
- ضابط سابق بالمخابرات المصرية يعلق على محاولة استهداف الرئيس بوتين
- مجلس مدينة أوديسا يطالب حكومة كييف بمصادرة مبنى القنصلية الروسية في المدينة
- الكرملين يعلن تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الأوكراني على مقر الرئاسة الروسية
- واشنطن تعقد اجتماعا لأعضاء لجنة المخابرات بشأن الهجمات على الكرملين
- زيوغانوف: الهجوم الإرهابي على الكرملين يؤكد أن حربا شاملة تُشن ضد روسيا
- رئيس الدوما: سنطالب باستخدام أسلحة قادرة على وقف وتدمير نظام كييف الإرهابي
- واشنطن تزعم أن السلام في أوكرانيا يتوقف على "قرار يتخذه بوتين" بهذا الشأن
- سقوط مسيّرة في مدينة كولومنا بالقرب من موسكو
- حاكم القرم: قوات الدفاع الجوي أسقطت مسيّرتين دون إصابات
- مستشار سابق للبنتاغون يشيد بعملية خارقة للاستخبارات الروسية ضد قوات كييف
- روغوف: مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين خلال هجوم صاروخي على موقع تدريب
- الدفاع الروسية: واشنطن رفضت مطالبنا بسحب أسلحتها النووية إلى أراضيها
- بلينكن: أطلب من حاملي جواز السفر الأمريكي إعادة النظر في خططهم لزيارة روسيا
- "الدوما" يطالب بأقصى رد ممكن على كييف ويؤكد الهدف من هجوم المسيرات على الكرملين
- صحيفة: طائرة عسكرية أمريكية تنقل زيلينسكي إلى فنلندا
- الاتحاد الأوروبي يخصص 1.5 مليار يورو إضافية لتصنيع الذخيرة لأوكرانيا
- كييف: ارتكب الناتو خطأ فادحا برفضة تزويدنا بخطة عمل للانضام للحلف عام 2008
- زاخاروفا: الرد السويدي على مذكرتنا دليل على مسار الغرب غير البناء تجاه روسيا
- موسكو تتوعد الناتو في حال اقترابه من حدودها الشمالية
- وزير الدفاع الأوكراني يرفض نفي أو تأكيد تورط كييف في الهجوم على الكرملين
- رئيس وزراء الدنمارك: تسليم "إف-16" إلى أوكرانيا "مسألة صعبة"
- البيت الأبيض: لا نشجع كييف على توجيه ضربات إلى أراضي روسيا
- شبه جزيرة القرم تعمل على تأميم ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية
- موسكو تعرب عن تقديرها لاستعداد الصين تشكيل وفد لتسوية الأزمة في أوكرانيا
- روسيا تتوجه إلى الأمم المتحدة بعد استيلاء بولندا على مدرسة تابعة للسفارة الروسية
- الفاتيكان: استهداف الكرملين بالمسيّرات يدفع إحلال السلام في أوكرانيا للوراء
- قوات "أحمد" الروسية: قوات نظام كييف تتكبد خسائر فادحة ببلدة بيلوغوروفكا
- الرئيس الكولومبي ينتقد الغرب على ازدواجية المعايير في تقييم الوضع بأوكرانيا
- لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بـ"عمل إرهابي" بعد محاولة استهداف الكرملين
- البيت الأبيض: سيتم الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
- نيبينزيا: تراجع الثقة بالأمم المتحدة في العالم
- قوات بريغوجين تتقدم من جديد في أرتيوموفسك (باخموت)
- روغوف: قوات نظام كييف تتراجع بعد تكبدها خسائر فادحة على اتجاه أوريخوف
- سياسي فرنسي: هجوم المسيّرات على الكرملين من ترتيب "الصقور" الأمريكيين
يتبع..