واشنطن تزعم أن السلام في أوكرانيا يتوقف على "قرار يتخذه بوتين" بهذا الشأن

زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "روسيا غير مستعدة" للشروع بمفاوضات تسوية سلمية لأزمة أوكرانيا، معتبرا أنه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخاذ مثل هذا القرار الأساسي.

وجاءت تصريحات الوزير بلينكن في مقابلة اليوم عبر الإنترنت مع صحيفة "واشنطن بوست"، مبينا أنه "كقاعدة عامة، في حال كانت الدول، وخاصة تلك التي تتمتع بنفوذ كبير، كالصين، على استعداد للعب دور إيجابي في محاولة ضمان السلام (في أوكرانيا)، فإن هذا أمر جيد، ولكن، بالمعنى الأساسي، يجب أن يبدأ (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين باتخاذ مثل هذا القرار الأساسي".

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وأردف قائلا: "لم نر هذا بعد.. لا دليل على أن روسيا مستعدة للانخراط في عمل دبلوماسي ذي مغزى، بل على العكس من ذلك، نحن نشهد هجمة مرعبة"، على حد وصف بلينكن.

تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية فبراير الفائت، نشرت وزارة الخارجية الصينية خطة بشأن التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا.

واشتملت على 12 بندا، بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع الدول في المجال الأمني، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، وتبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف، فضلا عن رفض فرض أي عقوبات أحادية الجانب من دون قرار من مجلس الأمن الدولي.

المصدر: تاس