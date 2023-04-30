صرح الصحفي الأمريكي كلايتون موريس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تولي المزيد من الاهتمام للصراع المحتمل مع الصين، متجاهلة الأزمة في أوكرانيا.

وعلق الموريس على مقال نشر في صحيفة "بوليتيكو"، يخشى فيه البيت الأبيض من عواقب فشل هجوم الربيع المضاد للقوات الأوكرانية، لأنه قد "يفشل في تلبية توقعات" الحلفاء بسبب ذلك.

وقال الصحفي الأمريكي: "نحن (الأمريكيون) انتهينا هنا. زيلينسكي – الجميع.. نحن نبدأ صفحة جديدة ونركز على الصين - هذه هي الرسالة".

وأعرب موريس عن وجهة نظر مفادها أن تحول مصالح واشنطن نحو المواجهة مع الصين تدل على ذلك، وعلى وجه الخصوص، من خلال مناورات القوات الأمريكية التي أجريت في الفلبين، وهي أكبر مناورات تهدف إلى محاكاة الاشتباك مع بكين.

ومن المفارقات، ذكر الصحفي الأمريكي، أن أعضاء مجلس النواب والخبراء لعبوا نوعا من لعبة الورق التي تحاكي القتال في منطقة تايوان كجزء من دراسة إستراتيجية، وأشار أيضا إلى أن المسؤولين الأمريكيين يخططون لصراع محتمل في عام 2027.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في أوائل أبريل، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد يبدأ في الصيف، وفي وقت لاحق، قال إنه سيتم "في المستقبل القريب".

بدورها، كتبت وسائل الإعلام الأمريكية أن الهجوم الأوكراني كان مقررا في 30 أبريل. كما لاحظ الخبراء، أنه من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة من كييف وواشنطن، لأنها قد تصنف على أنها معلومات مضللة.

المصدر: نوفوستي