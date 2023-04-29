قوات "فاغنر" تصفي مجموعة أوكرانية حاولت وضع حاويات كيمائية على خط الجبهة في أرتيوموفسك (فيديو)

أعلنت قناة "تيليغرام" المختصة بمقاطع الفيديو التابعة لقوات "فاغنر"، عن القضاء على مجموعة من القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك، حاولت وضع حاويات فيها مادة كيمائية مجهولة.

وكتبت القناة: "في غرب باخموت [أرتيوموفسك]، حاول متخصصون من الأعداء يرتدون أزياء الحماية الكيمائية الكاملة وأقنعة الغاز وضع حاويات تحتوي على كيماويات مجهولة أمام خط الجبهة.. تم القضاء على هذه المجموعة بالكامل".

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن مقاتلي "فاغنر" تقدموا 100-150 مترا في مدينة أرتيوموفسك اليوم السبت، مشيرا إلى أنه تبقى 2.98 كيلومتر مربع من أراضي المدينة.

يوم الأربعاء الماضي، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة أرتيوموفسك.

وقال غاغين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "في جميع الأحوال، ستتم السيطرة على أرتيوموفسك، هذه مسألة وقت.. في الوقت الحالي نقترب من السيطرة على حوالي 90% من أراضي المدينة نفسها. جميع الطرق الآن تحت سيطرة نيران مدفعيتنا".

المصدر: نوفوستي + RT