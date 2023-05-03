موسكو تعرب عن تقديرها لاستعداد الصين تشكيل وفد لتسوية الأزمة في أوكرانيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تقدر عاليا استعداد بكين للمساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وقالت زاخاروفا تعليقا على نية جمهورية الصين الشعبية، تشكيل وفد لتسوية الأزمة في أوكرانيا: "إن بكين تتخذ موقفا غير متحيز، وتدرك جيدا أسباب ما يحدث. موسكو تقدر استعداد بكين للمساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية."

وتابعت المسؤولة الروسية: "نحن على دراية جيدة بالممثل الخاص لحكومة جمهورية الصين الشعبية لشؤون المنطقة الأوروبية - الآسيوية (الأوراسية). لي هويى، الذي يعد أحد المتخصصين بالشأن الروسي البارزين في وزارة الخارجية الصينية، وقد كان سفيرا لدى روسيا في 2009-2019."

وتعليقا على ترؤس السفير الصيني السابق لدى روسيا، لي هويى، للوفد الصيني، قالت زاخاروفا: "لقد فعل الكثير لتطوير العلاقات بين بلدينا، وساهم في تنفيذ مشاريع كبيرة بين الدولتين، كما منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السيد لي هويى وسام الصداقة في عام 2019، لمساهمته الشخصية الكبيرة في تعزيز التعاون والتفاهم بين شعبي روسيا والصين."

وأضافت المسؤولة الروسية، بأن البلاد تعارض التكتل العسكري الصناعي المشترك لحلف "الناتو" وأوكرانيا، مشيرة إلى أن دور أوكرانيا في هذه المعادلة "كأداة وموطئ قدم للصراع المسلح"، فيما يلعب الغرب دور "المقر، والمؤخرة، ومورد المعلومات الاستخباراتية، والأسلحة والأهداف"، ومضيفة بأن كل من يقدم وساطة ومساعي حميدة يجب أن يفهم هذا الأمر.

واختتمت زاخاروفا حديثها بالقول: "من جانبنا، نقدر بشدة استعداد أصدقائنا الصينيين الصادق للمساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية."

وفي فبراير الماضي، طرحت الصين خطة من 12 نقطة، من أجل حل الأزمة الأوكرانية سلميا، استعرضت فيها موقفها بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

ومن بين النقاط الرئيسية، التي أكدتها المبادرة الصينية، ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.

المصدر: نوفوستي