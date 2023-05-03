شاهد.. لقطات فيديو لاستهداف مسيرات أوكرانية قصر الكرملين في موسكو

استهدفت القوات الأوكرانية، الليلة الماضية مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مبنى الكرملين.

وأفادت إدارة الرئاسة الروسية، باستهداف مسيرتين أوكرانيتين للكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار، تم تعطيل المسيرتين".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتين لم يصب بأذى نتيجة الهجوم الإرهابي، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد، كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين.

وقد نشرت لقطات لهجمات الطائرتين، فيما اعتبرت روسيا الهجوم على المقر الرئاسي عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.

المصدر: وكالات